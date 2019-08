Gigi Hadid toujours très proche de Blake Lively, elle l'affiche en pyjama (photo)

Blake Lively a fêté ses 32 ans dimanche dernier. La jeune femme, qui est sur le point de donner naissance à son troisième bébé, était entourée de son mari Ryan Reynolds, de ses enfants, et de ses plus proches ami(e)s.

Tous, même ceux qui n'étaient pas présents le jour-J, lui ont adressé de jolis messages sur les réseaux sociaux.

Gigi Hadid en a profité pour afficher gentiment sa "BFF" ("best friend forever") sur Instagram, en postant une photo d'elle en pijama, arborant fièrement son imposant baby-bump.

La mannequin de 24 ans a aussi sauté sur l'occasion pour faire une belle déclaration d'amitié à l'actrice américaine, qu'elle connaît depuis longtemps, et de qui elle est visiblement toujours très proche.

"Je voulais juste te dire à quel point je suis reconnaissante et chanceuse d'avoir une amie comme toi, B. Tu es quelqu'un de vrai et tu m'inspires de tant de façons. Je ne pourrais te remercier assez qu'en te cuisinant plein de petits gâteaux à l'avoine et en montrant à tes enfants comment devenir les meilleurs photographes avec des appareils jetables. Je t'aime. Je ne te souhaite que le meilleur", a-t-elle ainsi écrit en légende de la fameuse photo, où elle-même cache son visage derrière une tasse.