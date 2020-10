Google Doodle célèbre Stamen Grigorov… et le yaourt

Scientifique bulgare, Stamen Grigorov est né un 27 octobre (1878) et décédé un 27 octobre (1945).

Mais si Google lui consacre son Doodle du jour, ce n’est pas uniquement pour célébrer ce double anniversaire. Inconnu de la plupart des Français, nous lui devons pourtant l’un de nos produits alimentaires quotidiens, le yaourt.

Le docteur Stamen Grigorov, qui a d’ailleurs fait ses études en France et en Suisse, est en effet à l’origine de la découverte du bacille Lactobacillus Bulgaricus, en 1905. Pour les réfractaires aux cours de SVT et de biologie, rappelons que ce micro-organisme permet la fermentation du lait, et donc l’existence des yaourts bulgares (et des yaourts tout court).

Cette découverte n’est pas le seul fait d’arme scientifique de Stamen Grigorov. Il a largement contribué à la création du vaccin antituberculeux de l’Institut Pasteur de Lille, grâce à des recherches mettant en lumière l’action du champignon de la pénicilline dans le traitement de la tuberculose.

En célébrant les 142 ans de la naissance du docteur Stamen Grigorov, Google Doodle nous offre un petit bout de culture générale.