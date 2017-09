Hapsatou Sy et Vincent Cerutti: un différend au domicile du couple force la police à intervenir

Sous le feu des projecteurs (en tout cas un peu plus que d'habitude) depuis l'officialisation de leur participation à la nouvelle saison de Danse avec les Stars, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, en couple depuis mars 2015, ont eu un différend conjugal mardi 12 au soir. Selon une information du magazine people Closer, la chroniqueuse de C8 et l'animateur de TF1 se sont disputés et le ton est vite monté. C'est Hapsatou Sy qui a décidé d'appeler la police, et non les voisins.

Les autorités sont intervenues vers 23h30 au domicile du couple, situé dans le VIIIe arrondissement de Paris. Après une simple explication, les tensions sont rapidement redescendues et les policiers ont pu repartir, sans avoir enregistré aucune plainte et après avoir constaté qu'aucun des deux ne portait de traces de coups. Ni Vincent Cerutti ni Hapsatou Sy n'ont souhaité donné plus de détails sur l'origine de leur dispute.

Tout semblait bien se passer entre les deux tourtereaux depuis le début de leur relation en mars 2015. Ils ont eu une petite fille prénommée Abbie en septembre dernier, et sont apparus très complices sur le plateau de Quotidien sur TMC lundi 11, pour la révélation du casting complet de la saison 8 de Danse avec les Stars. La jeune maman s'est même gentiment moquée du poids de son compagnon, qui aurait pris autant de poids qu'elle pendant la grossesse.

"J'espère que Vincent ne se mettra pas torse nu, parce qu'il a fait une +couvade+. En fait, pendant ma grossesse, à chaque fois que je prenais un mois, et bien il prenait un mois, et parfois il les prenait plus rapidement que moi", a-t-elle ainsi déclaré, déclenchant l'hilarité du public.