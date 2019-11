Harry et William, la brouille qui n’en finit plus

Les deux princes Harry et William sont en froid depuis des mois. Le couple Harry-Meghan alimente la chronique autour de cette querelle royale. Aux dernières nouvelles, c’est une réflexion de William qui aurait mis le feu aux poudres.

Une fois encore, rien ne va plus au sein de la famille royale britannique ! Il y a de l’eau dans le gaz entre les « Fab Four », à savoir William et Kate d’un côté, Harry et Meghan de l’autre. Le feuilleton illustrant les relations tendues entre les deux couples princiers, plus précisément entre les deux fils de Lady Di, alimente les chroniques mondaines depuis plusieurs mois. Personne, cependant, ne connaît les raisons précises et objectives de la brouille, si bien que les spéculations vont bon train.

La dernière révélation en date est venue d’une commentatrice royale. Selon Angela Mollard, qui s’est confiée au site L’Express, William aurait demandé à Harry, au moment de l’officialisation de sa relation avec Meghan Markle, s’il était certain de vouloir se marier et de ne pas commettre d’erreur. Le cadet aurait très mal pris cette question, initialement bienveillante, de son aîné.

Harry-Meghan, les attitudes qui déplaisent

Le prince Harry himself s’est exprimé publiquement sur la chaîne britannique ITV, dans un documentaire consacré à son couple : « En ce moment, nous n’allons pas dans la même direction, mais je serai toujours là pour lui et je sais que lui aussi. (…) La plupart des choses sont sorties de nulle part. Mais en tant que frère, vous savez, vous avez des bons et des mauvais jours ».

Les chroniqueurs ont longtemps pensé que Meghan Markle était à l’origine de cette sorte de guerre froide. La duchesse de Sussex essuie critique sur critique : . La duchesse de Sussex essuie critique sur critique : une tenue qui ne respecterait pas le protocole , une trop grande protection autour de son fils, un jour décrite comme une manipulatrice , le lendemain comme une « pleurnicheuse ». Meghan est bien devenue la cible favorite des tabloïds !

En réponse, le couple Harry-Meghan a accepté le tournage d’un documentaire, celui d’ITV, lors de sa tournée africaine début octobre. Une erreur ? Le fait que le duc et la duchesse de Sussex confient ainsi leurs états d’âme face caméra aurait fortement déplu, tout autant que la décision d’Harry d’attaquer systématiquement, sur le terrain judiciaire, les journaux qui s’en prendraient à son épouse. Une décision prise sans concertation avec le reste de la famille royale, qui entretient des relations complexes avec les médias et n’a pas pour habitude de contre-attaquer ainsi.

Retrouvailles officielles le 10 novembre

Les Fab Four ne se sont pas affichés publiquement ensemble depuis le mois de juillet, et le baptême d’Archie, le fils de Meghan et Harry. A l’époque, les médias n’avaient pas manqué de relever l’attitude « glaciale » de Kate. L’épouse de William, pourtant, se serait montrée solidaire de sa belle-sœur, tout au moins en privé, lui prodiguant des conseils. Il faut dire que Kate Middleton a elle aussi souffert pendant longtemps de l’omniprésence des paparazzis.

Les deux couples devraient se retrouver officiellement le 10 novembre prochain, pour les cérémonies du Remembrance Day, le Jour du souvenir. Sans doute une occasion de réaliser le souhait de la Reine Elizabeth II, celui (selon la presse britannique) que les deux frères s’élèvent enfin au-dessus de leurs querelles personnelles.