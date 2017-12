Hospitalisée, France Gall donne des nouvelles à ses fans

Les fans de France Gall ont connu l'inquiétude mercredi 27 lorsque le magazine Ici Paris a révélé que leur idole était hospitalisée à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Ce jeudi 28, sa chargée de communication a fait parvenir un communiqué aux médias pour rassurer les fans mais aussi pour que la vie privée de la star soit préservée.

France Gall, qui avait déjà été hospitalisée en février dernier 2016, est cette fois-ci victime d'une "infection sévère". "France Gall tient à informer ses amis, son public et les médias qu'elle a en effet été hospitalisée pour raison d'infection sévère et qu'elle est actuellement soignée", a précisé le communiqué. C'est donc à cause de son état de santé que la star n'a pas assisté à l'hommage populaire rendu à son ami Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre dernier.

A voir aussi: France Gall hospitalisée en urgence et en soins intensifs à l'hôpital américain de Neuilly

Mercredi, Ici Paris expliquait que la chanteuse, interprète de Résiste, ressentait "une immense fatigue" ainsi que des "problèmes respiratoires". Ce n'est pas la première fois que la femme de Michel Berger est hospitalisée d'urgence. En février 2016, elle avait fait un malaise suite à "une intolérance médicamenteuse". Les médecins avaient aussi décelé un fonctionnement anormal de ses reins et des signes avant-coureurs d'insuffisance cardiaque.

Avec le communiqué dévoilé ce jeudi, l'attachée de presse de France Gall espère qu'il n'y aura pas plus d'intrusion dans sa vie privée. "Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur".