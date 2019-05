Hugo Lloris bientôt papa pour la 3e fois (photos)

Après une année 2018 mémorable grâce à la Coupe du Monde, Hugo Lloris pourrait bien ne jamais oublier 2019 avec ce qu'il se prépare à vivre.

Le gardien et capitaine de l'Equipe de France jouera samedi 1er juin la première finale de Ligue des Champions de sa carrière avec son club de Tottenham (contre Liverpool).

Il n'était jamais allé aussi loin dans la compétition. En 2010, alors qu'il jouait encore en Ligue 1, il avait perdu une demi-finale avec Lyon contre le Bayern Munich (qui avait ensuite perdu en finale contre l'Inter Milan).

Dans sa vie privée aussi il s'apprête à vivre un grand événement. Marine, son épouse, est enceinte de leur troisième enfant.

La jeune femme affiche fièrement son baby-bump sur les réseaux sociaux mais reste, comme toujours, assez discrète sur sa vie privée.

Les deux tourtereaux ont déjà deux petites filles: Anna-Rose (8 ans) et Giuliana (5 ans). Le sexe de ce troisième bébé n'a pas encore été révélé. La date exacte de l'accouchement non plus.

Depuis l'été dernier, l'équipe de France championne du monde a connu un véritable baby-boom. Lucas Hernandez et Paul Pogba sont tous les deux devenus papas pour la première fois, deux petits garçons. Antoine Griezmann a eu un deuxième enfant, un fils également.