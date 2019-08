Info mercato: Netflix recrute Neymar pour "La Casa De Papel" (vidéo)

Alors que tout le monde l'attend du côté de Barcelone, aux côtés de Messi, Suarez et Griezmann, Neymar -toujours attaquant du PSG même s'il ne veut plus en porter le maillot- a pris tout le monde de court en signant chez Netflix. Le trait d'humour était facile…

Le footballeur brésilien a révélé mardi qu'il avait participé à la saison 3 de La Casa de Papel. Les deux scènes qu'il a tournées, en compagnie de Berlin et du Professeur, apparaissent dans les épisodes 6 et 8.

Les deux petites séquences avaient été coupées au montage par Netflix le temps que l'enquête suite aux soupçons de viol soit bouclée. La plainte ayant été classée sans suite, la plateforme de streaming a pu les rajouter.

Neymar n'interprète pas un braqueur mais un moine qui s'appelle João, qui est originaire du Brésil, qui n'aime pas du tout jouer au football ni faire la fête, mais qui prie toujours pendant la Coupe du Monde pour la Seleção. C'est exactement ce qu'il dit à Berlin, dans le monastère où l'équipe au masque de Dali est allée préparer son nouveau coup.

Pour Neymar, c'est un rêve qui devient réalité. Sur les réseaux sociaux, il a expliqué que La Casa De Papel était sa série préférée.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) 27 août 2019

Même si on risque de ne jamais le revoir avec son habit de moine à l'écran, il est désormais étroitement lié à la série espagnole puisqu'il est aussi ami avec Jaime Lorente (Denver) et María Pedraza (Alison, otage dans les saisons 1 et 2). Les deux acteurs, en couple à la ville, étaient venus voir PSG-Dijon au Parc des Princes en mai dernier.