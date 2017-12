Iris Mittenaere aurait pu se marier avec un inconnu alors qu'elle était Miss Univers

Iris Mittenaere en a fait tourner des têtes lors de son année de règne en tant que Miss Univers. La jeune femme a même été demandée en mariage par un inconnu. C'est ce qu'elle a dévoilé ce mardi 26 à Télé-Loisirs.

Un riche Tunisien lui avait demandé sa main, alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'est son attachée de presse aux Etats-Unis qui lui avait fait parvenir la demande.

"Esther m'a fait part de cette proposition en riant. Il avait envoyé les papiers, je n'avais plus qu'à signer! On se serait rencontrés le jour du mariage. Il voulait même faire un film de notre histoire. Comme si ça allait me convaincre de l'épouser…", a-t-elle déclaré dans les colonnes du magazine.

La belle brune de 24 ans a finalement décliné la proposition plutôt audacieuse. Si elle n'a pas dit à quelle époque de son règne cette demande a été faite, il se pourrait bien qu'à ce moment la reine de beauté était déjà éprise de l'humoriste Kev Adams.

Les deux stars ont en effet eu une courte relation. S'ils ne l'ont jamais officialisée -le règlement de Miss Univers interdit à la reine de l'année d'être en couple-, elle avait enflammé les réseaux sociaux. Mais leur idylle serait déjà terminée. Voici a révélé que Kev Adams avait en effet rompu avec la plus belle femme du monde quelques jours avant l'élection de Miss France 2018, le 16 décembre dernier.

Selon le magazine, leurs emplois du temps n'étaient pas compatibles, les deux célébrités étant très occupées par leurs vies professionnelles. Si Iris Mittenaere n'était pas apparue triste lors de la soirée qui avait suivi l'élection, un témoin de l'événement l'avait sentie vexée de cette rupture.