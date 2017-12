Iris Mittenaere et Kev Adams: la rupture du couple "secret"

Le couple plus vraiment secret que formait l'humoriste Kev Adams et l'ex-Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere ne serait plus. Alors que les deux tourtereaux pouvaient enfin s'afficher, la rupture serait intervenue selon Voici. Et ce serait le jeune homme qui aurait décidé de quitter la reine de beauté.

Depuis des mois pourtant, Kev Adams et Iris Mittenaere s'amusaient à évoquer de manière détournée leur relation et le temps qu'ils passaient ensemble, mais sans jamais s'afficher. Une façon de préserver leur vie privée sans doute liée au fait que Miss Univers n'a en pas le droit d'être officiellement en couple.

On aurait donc pu croire que la fin de son règne, en novembre dernier, serait l'occasion d'apparaître au côté de son (ex) chéri. Mais celui-ci l'aurait "plaquée" deux jours avant l'élection de Miss France, soit jeudi 14, selon le magazine people.

Membre du jury qui a couronné Maëva Coucke samedi 16, Iris Mittenaere n'aurait, après la cérémonie et "quelques flûtes de champagne", plus caché à grand monde qu'elle venait d'être quittée par son petit ami. "En fait, elle avait l’air plus vexée que dévastée. Quand on est censée être la plus belle femme du monde, c’est pas commun de se faire larguer", lâche le témoin de Voici.

Difficulté à concilier carrière et vie privé (Iris Mittenaere devrait bientôt apparaître dans une série tandis que Kev Adams a déjà trois long-métrage en projet), érosion des sentiments ou fin de l'excitation à vivre (presque) caché? Aucun des deux ne s'est exprimé officiellement sur les causes de cette rupture qu'ils n'ont d'ailleurs pas confirmé. Il faut dire qu'ils n'avaient jamais confirmé non plus qu'ils étaient ensemble.