Iris Mittenaere n'hésite pas à donner de sa personne pour la bonne cause (photos)

Debout derrière un bureau, Iris Mittenaere posait l'oreille collée au téléphone lundi 11. La posture de la miss Univers n'avait rien de futile: depuis les attentats du World Trade Center, la banque BCG organise une "journée de charité" pour soutenir "des dizaines" d'associations chaque 11 septembre.

Et la belle brune participait à cette journée de dons pour soutenir l'une des organisations dont elle est particulièrement proche: Smile train, le train du sourire en Français. L'association se charge d'opérer les enfants ayant une fente labiale, plus communément appelée "bec de lièvre", dans les pays les plus pauvres.

Today we remember the lives lost 16 years ago on September 11. I am on the trading floor with @BGCCharityDay honoring them and raising funds for @SmileTrain #BGCCharityDay Et une pensée pour les copines qui font la même chose à Paris pour @lesbonnesfees Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 11 Sept. 2017 à 7h07 PDT

Et Iris Mittenaere n'est pas la seule célébrité à soutenir cette association, la très sexy Kylie Jenner a récemment appelé ses fans aux dons lors de sa téléréalité Life of Kylie. La plus jeune du clan Kardashian n'est pas qu'une femme d'affaires, comme elle l'a démontré avec ses produits cosmétiques, mais aussi une philanthrope.

Staying in tonight and watching the new episode of #LIFEOFKYLIE on E! this one is all about our adventures in peru with @smiletrain as they take us to visit their patients and partners. It was amazing to see up close the lives that have changed from my @kyliecosmetics donation and I'm excited to continue our relationship and help more people around the world smile! Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 10 Sept. 2017 à 14h48 PDT

De son côté la miss Univers n'arrête pas: en plus de ses actions régulières en faveurs d'associations, elle participe activement à la Fashion week de New York. Celle-ci est l'invitée de nombreux défilés. Elle a ainsi assisté lundi au show de la marque Addition Elle et pu admirer la plantureuse Ashley Graham.

Malgré toutes ses activités, Iris Mittenaere fait surtout la Une pour sa relation avec l'humoriste Kev Adams. Les deux amoureux ont été pris en photo dans les rues de New York plus proches que jamais.