Jessica Alba maman pour la 3e fois pour la nouvelle année, la photo de son bébé

L'année 2018 commence avec un heureux événement pour Jessica Alba et son mari Cash Warren. L'actrice a en effet accouché d'un petit garçon prénommé Hayes dimanche 31, elle l'a annoncé lundi 1er janvier sur son compte Instagram.

"Le plus beau cadeau avant la nouvelle année", s'est exclamée Jessica Alba sur son compte avant d'ajouter qu'elle et son mari se sentaient "bénis".

Cash Warren a lui aussi annoncé la naissance de son premier garçon. "Hayes Alba Warren: tu sais comment fêter le Nouvel an! Tu es arrivé quelques jours en avance mais on ne pouvait pas être plus heureux. Ta maman est la femme la plus forte que je connaisse… tu es tellement chanceux de l'avoir à tes côtés. Tu as deux sœurs incroyables qui t'adorent déjà et je sais que tu seras ravi de les avoir comme guides. Pour le premier jour de ta vie, je te promets de t'aimer, de te chérir et de te donner un bac à sable rempli de rêves à réaliser. Bienvenue dans la famille bébé Hayes!".

A en croire les heureux parents, Heaven âgée de six ans et sa grande sœur Honor, âgée de neuf ans, ont été ravies d'accueillir leur petit frère.

Cash Warren et Jessica Alba se sont rencontrés en 2004, sur le tournage des Quatre Fantastiques dans lequel l'actrice interprétait le rôle de Jane Storm. Le couple s'est finalement marié en 2008 alors que les tourtereaux allaient avoir leur première fille Honor, qui naîtra trois semaines plus tard. Ils filent le parfait amour depuis maintenant près de 14 ans.