Jessica Thivenin et Thibault Garcia dévoilent le sexe de leur enfant à naître (photo)

Ils ont sacrifié à la désormais traditionnelle "Baby shower" au cours de laquelle le sexe d'un enfant à naître est dévoilé à la famille et aux prochains des parents. Les starlettes de la téléréalité Jessica Thivenin et Thibault Garcia seront donc dans quelques semaines les heureux parents d'un… petit garçon. Ils ont partagé leur joie et accessoirement cette information sur un post Instagram.

"Nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons avoir une petit garçon", a légendé Jessica Thivenin, enceinte de plus de sept mois, avant que son mari n'ajoute: "Heureux de vous annoncer que ma merveilleuse femme et moi attendons un petit garçon! Tout va bien pour sa santé et son sexe est énorme".

Les messages de félicitions d'autres personnalités de la télé-réalité n'ont pas tardé à arriver sur le compte de la jeune femme.

La grossesse de la jeune femme, qui attend son premier enfant, n'est pas de tout repos. La jolie blonde est en effet alitée depuis sa 20e semaine de grossesse. Elle a dû subir une opération de cerclage du col de l'utérus et a été hospitalisée plusieurs fois car elle avait trop de contractions. Elle bénéficie aussi d'injections de corticoïdes pour accélérer le développement des poumons de l'enfant à naître en cas, justement, d'accouchement prématuré.

"C'est vrai que des fois c'est dure je me demande pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne peux pas profiter de ma grossesse normalement?... Aller dans les magasins, regarder tous ces habits de bébé, préparer sa petite chambre, faire ma baby showers... Quand j'y pense ça me rend triste, j'en pleure parfois", avait-elle partagé à ses fans il y a 3 jours.

Et d'ajouter avec optimisme: "Ce petit être sera ma plus belle victoire et ma plus belle réussite et même si je n'ai pas une grossesse comme les autres, elle restera unique est encore plus belle. Vivement que notre bébé soit avec nous".