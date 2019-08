Johnny vraiment exhumé? Laeticia Hallyday pousse un coup de gueule

"Il n'y a aucune exhumation", a déclaré Laeticia Hallyday au sujet de la dépouille de Johnny, qui repose au cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy.

La veuve du rockeur subit des critiques de toute part depuis vendredi, jour où l'information concernant une possible exhumation de Johnny est sortie.

Elle a tenu à rétablir la vérité et a assuré que la dépouille de son époux n'allait pas être exhumée mais qu'un caveau familial allait bien être installé près de sa tombe, conformément au souhait de Johnny lui-même.

"Il n'y a pas encore de caveau construit, seulement une autorisation qui a été donnée, sur les limites de la concession où se trouve Johnny actuellement", avait d'ailleurs expliqué le président de la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy, Bruno Magras (LR). Précisant toutefois que le corps de Johnny allait sans doute devoir être déplacé, en respectant la procédure établie et appliquée pour toutes les sépultures.

Laura Smet et David Hallyday avaient fait savoir par voie de presse, et par l'intermédiaire de leurs avocats, qu'ils n'avaient jamais été au courant de tout cela. Là aussi Laeticia Hallyday a fait une cinglante mise au point.

"J’ai informé David et Laura de cette volonté de Johnny en novembre 2017 à la clinique Bizet. Il n’y a aucune exhumation. Oser l’écrire, le dire publiquement est une honte", a-t-elle écrit sur Instagram, en légende deux photos où on la voit se recueillir avec ses filles, Jade et Joy, sur la tombe de Johnny.