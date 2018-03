Julie Gayet se confie sur sa vie de couple avec François Hollande

En couple depuis plusieurs années, Julie Gayet et François Hollande semblent filer le parfait amour. Dans les colonnes de Paris Match, dont le prochain numéro sortira le vendredi 9 mars dans les kiosques, l'actrice a fait quelques confidences sur sa relation amoureuse avec l'ancien chef de l'Etat.

"Il faut tout faire en même temps, vivre, aimer, bosser. Je ne sais pas m'arrêter. François est pareil. Depuis que je l'ai rencontré, ça me donne des ailes! J'aime sa façon de penser, j'aime son humour", a confié celle qui est généralement très discrète sur sa vie privée. Elle a également profité de l'occasion pour expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu être première dame lorsque son compagnon était au pouvoir: "On élit une personne, pas un couple. La fonction de première dame est sexiste. C'est un job qui oblige à arrêter son métier. Et en plus, on ne touche pas de salaire".

Et comme elle l'a expliqué, ils ont tenu à garder leur couple secret pour que "chacun puisse continuer à travailler sans que l'attention soit détournée. (…) On s'est dit que, avec le temps, les gens comprendraient notre décision". Elle a également confié au magazine qu'elle avait tout fait pour l'apaiser pendant ce quinquennat qu'elle qualifie d'une"violence folle". "A aucun moment il n’a eu de répit. J'essayais de redonner de l'énergie au président, de prendre soin de lui, d'être à l'écoute".

Agée de 45 ans, la comédienne, qui lutte notamment contre les violences faites aux femmes, a conclu l'interview en assurant que François Hollande aimait "les femmes libres, fortes et indépendantes".