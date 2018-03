Justin Theroux: tout juste divorcé de Jennifer Aniston et déjà recasé? (photo)

Justin Theroux, qui était officiellement un cœur à prendre depuis sa rupture avec Jennifer Aniston mi-février, aurait déjà retrouvé l'amour. L'acteur et scénariste américain de 46 ans aurait récemment été vu, plusieurs fois, en compagnie de la jeune comédienne canadienne Petra Collins (25 ans) selon une information du magazine people Star.

Les deux acteurs auraient même récemment partagé plusieurs dîners, s'apparentant à des rencards, et Justin Theroux serait même apparu "complètement obsédé" par la jeune femme.

Une publication partagée par Petra Collins (@petrafcollins) le 19 Févr. 2018 à 1 :58 PST

Les premiers doutes sur une éventuelle relation entre Justin Theroux et Petra Collins sont survenus le mois dernier, avant même que son divorce avec Jennifer Aniston soit annoncé. Il avait tagué l'actrice canadienne sur une photo Instagram avant de vite se raviser. Mais sans doute trop tard. Les fans du couple se sont alors mis à penser que l'acteur pourrait avoir fauté, ce qui aurait précipité sa séparation d'avec l'actrice de Friends.

Jennifer Aniston et Justin Theroux étaient en couple depuis sept ans. En août 2012, il avait sauté le pas et l'avait demandée en mariage. Une union qui s'était finalement concrétisée trois ans plus tard (en août 2015).

Leur séparation et la rumeur de la nouvelle petite amie de Justin Theroux font des remous au-delà de leur cercle familial. Selena Gomez, "BFF" (meilleur amie) de Petra Collins, mais aussi très proche de Jennifer Aniston, aurait récemment "unfollow" (arrêter de suivre) la Canadienne sur Instagram. Ce qui semble outre-Atlantique signifier une rupture irréversible…