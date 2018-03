Karine Le Marchand quitte Twitter et déclare sa flamme à JoeyStarr

Fatiguée. Karine Le Marchand, qui ne supporte plus le flot d'insultes qu'elle reçoit régulièrement sur Twitter, surtout depuis le début de son idylle avec JoeyStarr, a décidé de quitter définitivement le réseau social ce lundi 12 au matin.

L'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6 a expliqué sa décision dans un dernier message posté sur son compte avec un entête très clair: "Pourquoi je quitte Twitter".

"Twitter aujourd'hui est devenu un tel déversoir de haine que je n'ai plus de plaisir à communiquer. Les ultras de tous poils, insultants, capables de vouloir la mort de celui qui ne pense pas comme eux (tout en brandissant l'étendard de la tolérance), rendent ce lien impossible", a-t-elle ainsi écrit dans un long communiqué.

Les insultes et la discrimination ont donc eu raison de son envie de communiquer avec ses fans et les téléspectateurs de ses émissions via Twitter. Mais ce ne sont pas les seuls éléments à avoir motivé sa décision.

Depuis quelques temps, l'animatrice de 49 ans entretient une relation amoureuse avec JoeyStarr. Si elle est assez discrète à ce sujet, elle est cependant touchée à chaque fois qu'elle lit des critiques sur son couple ou un jugement sur son petit-ami.

"Je ne subirai pas le fiel de ceux qui se permettent de me dire si la personne que j'aime est un homme bien ou pas. A mon âge, je suis capable de discernement, et je suis sidérée que de parfaits inconnus se permettent d'exprimer ce genre de propos", a-t-elle souligné, déclarant au passage sa flamme à JoeyStarr, Didier Morville de son vrai nom.

Que les fans de Karine Le Marchand se rassurent: si elle quitte Twitter, elle continuera à partager encore un peu de son quotidien et de son actualité professionnelle sur Instagram.