Kate Upton plus amoureuse que jamais dans les bras de Justin Verlander (photos)

La belle Kate Upton fait tourner des têtes mais pourtant elle n'a d'yeux que pour son fiancé, Justin Verlander. Le mannequin a été aperçu au Minute Maid Stadium de Houston, au Texas sur la côte est des Etats-Unis. Son amoureux, lanceur dans l'équipe des Astros, jouait en effet dimanche 17.

Pour son premier match, Justin Verlander a tout donné et son équipe a remporté la compétition sept points à un face aux Mariners de Seattle, ville du nord ouest des Etats-Unis. Kate Upton, très fière de son homme, s'est empressée de partager sa joie avec lui et lui a offert un baiser devant les objectifs.

GO ASTROS! Congrats on clinching the playoffs! #houstonstrong @astrosbaseball @justinverlander Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 18 Sept. 2017 à 13h32 PDT

Les deux tourtereaux sont en couple depuis 2011 et filent le parfait amour. Les deux amoureux se sont fiancés en 2016 et les fans attendent le mariage avec impatience. Mais ils prennent leur temps et ne semblent pas pressés de passer à l'étape suivante. Pourtant, certains fans voient en ce match de baseball une future annonce: Kate Upton et Justin Verlander sont en effet apparus beaucoup plus proches et tactiles que d'habitude.

Such an honor to close today for @michaelkors Spring 2018 collection! #AllAccessKors #NYFW Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 13 Sept. 2017 à 11h19 PDT

Sourire complices, embrassades, taquineries... ils sembleraient sur la bonne voie. Eux qui ont toujours fait face ensemble, notamment lors de la révélation au monde de photos intimes d'eux en 2014, pourraient bien se dire oui pour la vie prochainement.

Surtout que tout sourit au sportif et au mannequin. Lui continue sa carrière de haut niveau et vient de signer avec un nouveau club et elle a fait ses début sur les podiums à la Fashion Week de New York le mercredi 13 lors du défilé Michael Kors.