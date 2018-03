Kev Adams évoque (enfin) sa relation avec Iris Mittenaere en la moquant (vidéo)

Alors qu'il n'avait jusque là jamais évoqué son histoire passée, Kev Adams s'est ouvertement moqué de la relation qu'il a entretenue avec Iris Mittenaere, l'ancienne Miss Univers, mercredi 7.

Il s'est présenté grimé, et donc méconnaissable, dans le cadre du Fieald, une scène ouverte pour les humoristes.

Le public n'était donc pas au courant que c'était la star elle-même qui faisait le sketch. Cheveux longs, bonnet et barbe, Kev Adams s'est allègrement moqué de lui-même pour le plus grand bonheur du public.

"Kev Adams, c'est celui qui joue Aladin au cinéma. Quand tu vois comment il parle, le môme, c'est sûr qu'ils n'allaient pas le prendre pour le génie",a-t-il lâché avant d'enchaîner des répliques piquantes en prenant le pseudo de Sam.

"Soi-disant, Kev Adams il est sorti avec Miss France, a-t-il rappelé sous les traits de son personnage Sam. Je sais que c'est important pour les Miss de faire de l'humanitaire mais là ça va loin quand même", a-t-il ensuite lancé.

L'humoriste a ensuite révélé son vrai visage et annoncé au public son prochain retour sur scène.

C'était la première fois que le jeune homme de 26 ans évoquait sa relation avec la reine de beauté. Après avoir vécu une courte relation "secrète", les deux se sont séparés en décembre dernier. Ni lui ni elle n'ont jamais officialisé leur couple.

Kev Adams serait d'ailleurs à l'origine de la rupture ce qui n'est pas très bien passé pour la belle Iris Mittenaere: "elle avait l’air plus vexée que dévastée. Quand on est censée être la plus belle femme du monde, c’est pas commun de se faire larguer", expliquait alors une source.