Kev Adams lance son restaurant de burgers à Paris, oui mais des burgers "sains"

Kev Adams a ouvert à Paris, avec deux associés, le JAK Healthy, un restaurant de burgers « sains et bons ». A découvrir dans le quartier du Marais.

Un restaurant de burgers certes, mais des burgers « sains et bons » et une enseigne qui « (sain)plique pour le goût et la santé » : c’est la promesse de Kev Adams. L’humoriste et comédien vient en effet de se lancer dans le secteur de la restauration, avec l’ouverture du JAK Healthy, à Paris.

Un « resto feel good » comme il le désigne lui-même, avec « des produits de qualité parfois bio ou provenant de l’agriculture raisonnée ».

Des menus thématiques et originaux

Situé rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement, le JAK Healthy propose des menus thématiques : minceur, équilibre, sportif, liberté et bien entendu enfant. Buns complet au lin, noir au curry, vert aux épinards ou bien encore aux algues renferment steaks de bœuf, de poulet ou de poisson blanc. Ils côtoient galettes de légumes, pickles, fromage, tomates ou tofu, le tout arrosé de sauces curry, citron gingembre, cocktail 0 %, etc. Si le coeur vous en dit, les menus, burgers, salades et boissons sont à découvrir sur le site du JAK Healthy.

Le JAK Healthy, premier du nom, a été inauguré mi-octobre en présence d’une belle brochette de personnalités. Nikos Alliagas, Rio Mavuba, Black M ou Cyril Lignac posaient ainsi tout sourire avec des humoristes tels que Jamel Debbouze , Michel Boujenah ou Gad Elmaleh . Des amis de Kev Adams et une illustration du concept du restaurant, qui se veut également dynamique et ludique.

Un meilleur ouvrier de France à la baguette

Kev Adams est naturellement mis en avant. Il ne s’est pas pour autant lancé seul dans l’aventure, s’associant avec la restauratrice Anne Sachet et le coach sportif Johan Exilie. Gage de qualité, les recettes ont été élaborées par un meilleur ouvrier de France, Florent Boivin, en partenariat avec le centre de recherches de l’Institut Paul Bocuse.

Le trio nourrit des ambitions pour le JAK Healthy. L’établissement du Marais ne devrait pas être un « one shot » puisque d’autres ouvertures sont d’ores et déjà prévues en Ile-de-France… voire ailleurs dans l’Hexagone. A condition bien sûr que le premier restaurant parvienne à séduire.