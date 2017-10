L'acteur Mark Salling ("Glee") ira bien prison pour la détention de plus de 50.000 clichés pédopornographiques

Il ira bel et bien en prison. L'acteur Mark Salling, qui a interprété Noak Puckerman dans les quatre premières saisons de la série musicale à succès Glee, a admis devant un tribunal californien la possession de pornographie infantile. Il a officiellement reconnu sa culpabilité mercredi 4 septembre pour pouvoir négocier sa peine.

L'acteur de 35 ans était poursuivi depuis décembre 2015 suite à la dénonciation d'une ancienne petite amie qui l'accusait de détenir des images pédophiles en grande quantité. Les enquêteurs vont en effet retrouver pas moins de 50.000 photos montrant des enfants dans des situations perverses sur son ordinateur, et 4.000 autres sur une clé USB.

Après avoir dans un premier nié les charges pesant contre lui, Mark Salling a accepté de reconnaître la détention des images pédopornographiques. En effet, s'il maintenait son innocence mais qu'un jury le reconnaissait coupable, il risquait potentiellement 20 ans de prison.

Une audience le 17 octobre devra définir la peine de Mark Salling qui sera comprise entre quatre et sept ans. L'acteur n'échappera donc pas à plusieurs années derrière les barreaux. Il devra en outre indemniser à hauteur de 50.000 dollars chaque enfant présent sur les clichés qui se manifesterait. Il sera inscrit sur le registre des délinquants sexuels, n'aura plus le droit de parler à un mineur sans la présence de ses parents et ne pourra plus s'approcher à moins de 30 mètres d'une école.

Mark Salling, dont la modeste carrière se résumait jusque-là à quelques films d'horreur sortis directement en vidéo, a connu le succès grâce à Glee. Il devait apparaître dans la série Gods and Secrets qui sera diffusée sur HBO mais ses scènes seront finalement coupées au montage suite à l'affaire.