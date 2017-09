Lady Gaga évoque sa maladie, la fibromyalgie (vidéo)

Lady Gaga a décidé de se livrer. Dans le documentaire Netflix qui lui est consacré, la chanteuse a évoqué sa maladie, un sujet douloureux qu'elle a rapidement abordé au Festival du film international de Toronto (Canada) il y a quelques jours. "Ma douleur ne m’est d’aucune utilité sauf si je la transforme en quelque chose qui me bénéficie. J’espère que les gens souffrant des mêmes maux et qui verront le film sauront qu’ils ne sont pas seuls", a-t-elle ainsi déclaré sans pour autant préciser le nom de cette pathologie.

Ce n'est que mercredi, que la jeune femme de 31 ans a décidé d'en dire plus via son compte Twitter: "la maladie chronique, la douleur chronique que je traite est la fibromyalgie. Je souhaite contribuer à la sensibilisation de cette maladie et à la mise en relation des gens qui en sont atteints".

C'est notamment pour cette raison que l'interprète de Bad Romance a décidé de se couper de la scène musicale pendant un moment, mettant entre parenthèses sa carrière. "Je vais faire une pause, je ne sais pas combien de temps. J'ai hâte de réfléchir, de ralentir un moment et de guérir, car c'est important", a-t-elle annoncé il y a quelques jours, provoquant la stupéfaction chez ses fans. Mais qu'ils se rassurent: la chanteuse a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un arrêt définitif. "Cela ne veut pas dire que je ne vais rien créer. Cela ne veut pas dire que je ne prépare rien", a-t-elle précisé.

Pour rappel, la fibromyalgie est un mal qui ronge plusieurs millions de personnes en France. Responsable de douleurs articulaires mais aussi musculaires, ce syndrome provoque également des troubles du sommeil et de l'humeur. Cette pathologie a longtemps été négligée en raison de la difficulté de son diagnostic. Elle a toutefois fini par être reconnue comme "maladie" par l'OMS en1992.