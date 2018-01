Laeticia Hallyday entourée par ses filles et ses amis pour ce premier réveillon sans Johnny

Laeticia Hallyday était dans sa maison à Saint-Barth, où elle s'est réfugiée en famille après la mort de Johnny, dimanche 31 au soir pour son premier réveillon du Nouvel An sans son mari.

Mais si elle se sentait seule, sans son pilier de toujours à ses côtés, elle ne l'était pas vraiment. Physiquement en tout cas puisque ses filles, Jade et Joy, et plusieurs amis étaient avec elle.

Le Parisien a révélé il y a quelques jours que Laeticia Hallyday avait passé Noël à Saint-Barth avec sa famille: sa mère, sa grand-mère (que Johnny surnommait "mamie rock"), sa demi-sœur, son frère et sa belle-sœur, ainsi que Sébastien Farran, manager de Johnny, et son épouse.

Le quotidien a aussi expliqué qu'en plus des amis présents sur l'île, comme la restauratrice Carole Gruson, l'architecte Philippe Stouvenot et le coach sportif Olivier Toussaint, d'autres proches devaient rejoindre Laeticia, Jade et Joy pour le Nouvel An. Notamment son amie Hélène Darroze, Caroline de Maigret et son compagnon Yarol Poupaud, guitariste de Johnny.

Laeticia Hallyday n'est donc pas seule dans cette terrible épreuve. Estelle Lefébure, ex-femme de David Hallyday (avec qui elle a eu deux filles: Ilona et Emma), devenue au fil des années une grande amie, est à ses côtés et également présente pour s'occuper de Jade et Joy, quand la peine de Laeticia se fait trop lourde.

Jade et Joy, qui suivent une scolarité classique à Gustavia, mais rentreront bientôt en Californie avec leur mère pour poursuivre leurs cours au lycée français de Los Angeles, font preuve de beaucoup de courage. Si elles n'ont pas assisté à l'inhumation, elles vont régulièrement se recueillir sur la tombe de leur père.