Laeticia Hallyday réclame la nationalité américaine

Le tribunal de Nanterre a donné raison à David Hallyday et Laura Smet mardi en se déclarant compétent pour trancher le litige concernant l'héritage de Johnny, considéré comme un résident français et non américain.

Mise à mal par cette décision, Laeticia Hallyday avait fait connaître immédiatement après l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, son intention de faire appel.

Un nouvel élément vient encore de s'ajouter à cette affaire: Laeticia Hallyday a entamé les démarches pour obtenir la nationalité américaine. Son avocat Maître Ardavan Amir-Aslani a confirmé l'information à la presse ce vendredi.

Une procédure tout à fait légale par ailleurs puisque cela fait cinq ans qu'elle réside aux Etats-Unis et qu'elle dispose de la carte verte. A noter que Jade et Joy ne pourront pas faire la même demande avant leur majorité.

Nombreux ont été ceux qui ont vu là une contre-attaque de la veuve à la décision de la justice française. Mais la demande aurait été faite il y a plusieurs semaines, et ne change d'ailleurs rien sur le plan du droit.

"Cette décision de prendre une nationalité américaine ne change absolument rien sur le fond, au plan du droit français puisque en réalité ce qui compte c'est la situation de Johnny Hallyday au moment de son décès", a rétorqué Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet, sur BFMTV.

Malgré tout cette démarche pourrait être un argument supplémentaire pour Laeticia Hallyday dans sa procédure d'appel. Son avocat a aussi précisé que Johnny avait également songé à prendre la nationalité américaine avant son décès.