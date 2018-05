Laetitia Milot a accouché, la victoire de l'actrice sur l'endométriose (photo)

Elle attendait de pouvoir vivre cet heureux événement depuis des années. Ce mercredi 16, l'actrice Laetitia Milot a publié sur son compte Twitter une photo d'elle et de son enfant, une petite fille, qui vient de naître (sans que l'on sache précisément si la petite a vu le jour ce mercredi).

Et c'est avec des mots simples mais touchants que la nouvelle maman de 37 ans a exprimé son bonheur. "Sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor", est-il ainsi écrit en accompagnement de la photo montrant la jeune mère radieuse.

Et de l'espoir, Laetitia Milot n'en a jamais manqué malgré le destin qui semblait s'acharner. L'actrice souffre en effet d'endométriose, une maladie qui provoque sous l'effet des hormones un gonflement douloureux de la muqueuse de l'utérus.

Une pathologie qui, si elle n'empêche pas toujours une grossesse, rend cette perspective difficile. Mais l'actrice s'est accrochée aux côtés de son mari Badri pour réaliser son rêve de maternité. En mars 2017, Laetitia Milot avait même subi une intervention chirurgicale visant à améliorer ses chances de tomber enceinte. Ce qui a visiblement fonctionné.

La comédienne a annoncé sa grossesse en décembre 2017 et a depuis publié à plusieurs reprises des photos de son bonheur d'être enceinte et de son baby-bump, aux côtés de son époux. C'est maintenant des photos de sa petite fille, dont on ne connaît pas encore le prénom (mais qui, selon un post Instagram, devrait commencer par un "L"), dont il sera question.