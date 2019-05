Laurence Boccolini pousse un coup de gueule et explique son hospitalisation

Non, Laurence Boccolini n'a pas fait de crise cardiaque en perdant trop de poids d'un coup. Mais oui, elle a frôlé la mort.

L'animatrice de TF1 a été hospitalisée en urgence mi-mai pour un mal dont elle n'a rien dit au début, mais qui l'a contrainte à beaucoup se reposer et à suivre un traitement quotidien pour guérir.

Une rumeur parue dans un magazine people disait qu'elle avait failli mourir à cause d'un régime trop strict et d'une perte de poids trop importante. Il n'en est donc rien. Et cette fake news l'a énervée à tel point qu'elle a décidé de rétablir la vérité, elle qui est d'ordinaire assez discrète sur sa vie privée.

"Alors franchement faut en avoir des neurones en moins pour écrire des conneries pareilles", a-t-elle d'abord lancé, visiblement hors d'elle.

"Oui j’ai été hospitalisée, oui c’était grave, et j’ai failli voir le fameux tunnel avec la lumière au bout comme dans Poltergeist (super film au passage) mais ce n’est ni à cause de mon poids ou de ma perte de poids", a-t-elle ensuite expliqué.

Laurence Boccolini a en réalité été hospitalisée à cause d'une grave infection qu'elle a contractée lors d'un tournage en Afrique du Sud: "J’essaye avec le plus grand mal et le plus de force possible de sortir d’une infection mal soignée lors de mon tournage en Afrique du Sud et qui a salement dégénéré une fois de retour à Paris".

L'animatrice de 56 ans semble en bonne voie de guérison, mais elle n'a toutefois pas précisé quand elle serait vraiment remise sur pied, et quand, donc, elle reprendrait le chemin des plateaux de tournage.