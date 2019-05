Laurent Ournac présente son fils, âgé de 3 mois, pour la première fois (photo)

Laurent Ournac et son épouse Ludivine ont agrandi leur famille il y a quelques mois. Un petit garçon est venu les combler de joie, eux qui étaient déjà parents d'une petite fille prénommée Capucine. Leur fils s'appelle Léon et il a aujourd'hui un peu plus de 3 mois.

Jusqu'à présent, Laurent Ournac n'avait pas dévoilé le visage de son bébé. Dimanche, pour la fête des mères, il a posté une photo de ses deux enfants pour rendre hommage à sa chérie et souhaiter une bonne fête à sa maman à lui.

Et sur cette photo on peut voir le joli minois du petit Léon, qui a l'air de bien se marrer, et qui porte des lunettes de soleil. Sa grande sœur Capucine se prélasse, tout en prenant soin de son petit frère.

Laurent Ournac pose assez rarement des photos des membres de sa famille à visage découvert. C'est pourquoi ce cliché a été reçu avec beaucoup de joie de la part de ses abonnés sur Instagram, ravis d'en découvrir un peu plus sur l'intimité de la star de Camping Paradis.

Le comédien était d'ailleurs encore récemment en tournage à Martigues pour le téléfilm de TF1. Ces jours-ci, il profite de quelques jours de vacances au Maroc avant de reprendre le chemin des studios.