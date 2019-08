Le cousin de Karim Benzema bientôt papa (photos)

Il y a décidément un baby-boom dans le petit monde de la téléréalité. Après Thomas et Nabilla, Kevin et Carla, Thibault et Jessica, Jesta et Benoit, Martika et Umberto… c'est au tour de Samir Benzema et sa compagne Melani d'attendre un heureux événement.

L'ancien candidat de téléréalité (il a participé à la saison 5 des Anges notamment), et cousin de Karim Benzema, a récemment révélé qu'il allait être papa pour la première fois.

Sa compagne, déjà maman d'un petit garçon de 4 ans, est enceinte de 18 semaines. Elle affiche un joli petit baby-bump sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Samir, dont les fans de téléréalité se souviennent aussi pour avoir été le petit ami d'Aurélie Dautremont, a remercié ses abonnés sur les réseaux sociaux des messages de félicitations qu'il a reçus depuis qu'il a annoncé l'heureuse nouvelle.

Le jeune homme en a aussi profité pour faire une déclaration d'amour à sa chérie: "Elle m'offre aujourd'hui le plus beau cadeau qu'on peut faire à un homme, un joli bébé qui va rejoindre notre belle famille. (…) C'est la fermeture d'une époque pour moi et je démarre un nouveau chapitre du livre de ma vie aux côtés de ma vie".