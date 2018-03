Le couturier Hubert de Givenchy est mort, son compagnon annonce la nouvelle (communiqué)

Il avait 91 ans. Le couturier français, créateur de la marque du même nom et connu notamment pour avoir habillé Audrey Hepburn, est décédé. C'est son compagnon qui l'a annoncé ce lundi 12 par le biais d'un communiqué. "C'est avec une immense tristesse que monsieur Philippe Venet vous informe du décès de monsieur Hubert Taffin de Givenchy, son compagnon et ami", a-t-il écrit expliquant qu'il était mort dans son sommeil le 10 mars dernier.

"Ses neveux et nièces et leurs enfants partagent sa douleur", a-t-il ajouté précisant que ses obsèques seront célébrées "dans la plus stricte intimité". Il a également expliqué qu'"en lieu de fleurs et couronnes, monsieur de Givenchy aurait préféré un don à l'Unicef en sa mémoire".

Hubert de #Givenchy est mort. Le communiqué de la famille transmis à l’#AFP pic.twitter.com/BtIEPZ8VZN — Jean-François Guyot (@JFGuyot) 12 mars 2018

Comme le rappelle le site Internet de la marque Givenchy, Hubert James Taffin de Givenchy est né à Beauvais en 1927 et a quitté sa ville natale 17 ans plus tard pour s'installer à Paris et faire son apprentissage dans une maison de couture. Il a commencé chez Jacques Fath en suivant en parallèle des cours de dessin à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts. Il a ensuite poursuivi chez Robert Piguet en 1946 puis chez Lucien Lelong en 1947 avant d’entrer la même année chez Elsa Schiaparelli où il deviendra rapidement directeur artistique de la boutique place Vendôme.

C'est finalement en 1952 qu'il fondera sa propre maison rue Alfred de Vigny, dans le VIIIe arrondissement à Paris. Un an plus tard, à l'été 1953, il rencontrera Audrey Hepburn, celle qui deviendra sa muse et à qui il prêtera plusieurs modèles pour son film Sabrina. L'actrice et le créateur ont ensuite collaboré de nombreuses fois ensemble et ont lié une profonde amitié. Celui a qui a marqué pendant plus de 40 ans le monde de la mode a finalement mis un terme à sa carrière en 1995 en quittant la maison Givenchy.