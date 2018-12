Le jour où Lucie Lucas a pensé quitter la série "Clem"

A la fin de la saison 8, un personnage emblématique de Clem a quitté la série: Victoria Abril, qui jouait Caroline Boissier la mère de l'héroïne de la série. Les fans de la fiction TF1 étaient déjà tristes de ce départ, mais ce qu'ils ne savent sans doute pas, c'est qu'ils ont carrément failli perdre Clémentine Boissier, alias Clem, incarnée par la belle Lucie Lucas.

L'actrice principale de la série a en effet récemment révélé sur le site de la Radio VL qu'elle avait songé à partir car elle avait l'impression que son personnage s'était englué dans une routine.

"Je commençais à ne plus trouver cette énergie, cette envie. J’avais l’impression de ne pas réussir à me renouveler", a-t-elle ainsi déclaré.

Mais c'était sans compter sur l'imagination des scénaristes de la série, qui ont trouvé le moyen de relancer l'histoire sous un tout nouvel angle.

Pour la saison 9, la série fait un bond en avant de cinq ans et Clémentine Boissier, qui a eu un terrible accident de voiture, se réveille du coma. Sa vie a complètement changé. Ses enfants Valentine et Emma ont grandi sans elle, et la jeune femme va être confrontée à un adolescent en pleine crise.

"Quand ils ont trouvé cette idée pour relancer la série, je l’ai pris comme un défi et j’ai eu envie de le relever et je ne le regrette pas car ça me permet de jouer quelque chose que je n’avais pas joué avant: Clem n’est plus victime de rien, il n’y a plus personne pour la sauver et elle ne peut plus se retrouver dans la situation de s’apitoyer sur son sort. C’est un aspect du personnage que je voulais casser depuis des années", a confié Lucie Lucas.

Pour découvrir les nouvelles aventures de Clem sur TF1, il faudra attendre bien entendu la fin de tournage et la diffusion probablement à la télévision au printemps 2019.