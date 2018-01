Le père de Cyril Hanouna est chevalier de la Légion d'honneur

La nouvelle est au début passée inaperçue: un certain Ange Hanouna a été fait chevalier de la Légion d'honneur selon le Journal Officiel du samedi 30 décembre. Cet homme n'est autre que le père de la star de C8: l'animateur de l'émission Touche pas à mon poste Cyril Hanouna.

Ange Hanouna est médecin généraliste aux Lilas, en Seine-Saint-Denis, depuis environ quarante ans. C'est en l'honneur de ces nombreuses années d'activité qu'il a reçu cette distinction de la part du ministère des Solidarités et de la Santé.

L'Elysée a souligné à RTL que les liens entre le président et l'animateur n'avaient rien à voir avec cette Légion d'honneur.

L'animateur de C8 est resté très discret à ce sujet et sur aucun de ses réseaux sociaux il n'a évoqué la toute nouvelle distinction que son père a reçu. Les deux hommes ont une relation assez compliquée selon le présentateur de télévision.

"J'ai eu des relations compliquées avec mes parents. Mon père est vachement carré", expliquait Cyril Hanouna au magazine GQ en novembre 2016. Il a aussi expliqué qu'Ange Hanouna avait eu énormément de mal à accepter que son fils ne veuille pas devenir médecin, "il en a fait un drame".

Et si leurs relations se sont apaisées depuis la jeunesse de Cyril Hanouna qui reste très secret en ce qui concerne sa vie privée, son père n'a semble-t-il pas renoncé à son rêve de voir un jour son fils embrasser la même carrière. "Et si demain, je lui disais que j'arrête tout pour devenir médecin, il serait le plus heureux du monde. Sans déconner".