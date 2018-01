Le prince François d'Orléans est décédé à l'âge de 56 ans

Le prince François d'Orléans est décédé, dimanche 31, à l'âge de 56 ans. Le fils aîné d'Henri d'Orléans, actuel comte de Paris et prétendant au trône de France, avait été atteint de toxoplasmose pendant la grossesse de sa mère, la duchesse de Montpensier.

François d'Orléans était handicapé mentalement, c’est la raison pour laquelle son grand-père, alors aîné des Orléans, avait décidé, le 25 septembre 1981, de l'écarter de la "succession au trône" au profit de son frère cadet, Jean, sans possibilité d'y revenir. Une décision qui avait provoqué une querelle dynastique au sein de la Maison d'Orléans.

"Le comte de Paris lui avait donné le titre de comte de Clermont en 1999 et il vivait dans un foyer dans la région parisienne. Il venait cependant très souvent à Dreux pour les vacances", a expliqué le journal Le Parisien.

C'est le journal L'Echo Républicain qui a révélé l'information qui a ensuite été confirmée par le famille du défunt. "Monseigneur le Comte de Paris, Madame la Duchesse de Montpensier, leurs enfants les Princesses Marie et Blanche, les princes Jean, Dauphin de France, et le Prince Eudes ainsi que leurs familles, ont accompagné par leur présence et par leurs prières le Prince François de France qui s’est éteint paisiblement en cette nuit du 30 décembre 2017", a fait savoir l'actuel comte de Paris via un communiqué de presse.

Le journal local souligne que prince François d'Orléans aura pour dernière demeure la chapelle royale, à Dreux, comme tous les membres de la famille d'Orléans.