Le prince Harry embrasse sa chérie Meghan Markle en public (photos)

Le prince Harry et sa petite amie Meghan Markle ne se lâchent décidément plus. Lundi 25, les deux tourtereaux sont apparus complices et amoureux pour la première fois en public lors d'un match de tennis en fauteuil comptant pour les Invictus Games (compétition de handisport réservée aux blessés de guerre ou de conflits armés récents).

Ce week-end, ils ont franchi une toute autre étape dans leur relation. Involontairement certes, mais une petite étape tout de même. Ils se sont embrassés en public alors qu'ils assistaient à la cérémonie de clôture de ces jeux. "Embrasser" est un bien grand mot, puisque le prince Harry n'a fait que déposer un tendre baiser sur la joue de sa belle. Mais au vu de l'éducation puritaine qu'il a reçue, du fait de son appartenance à la famille royale d'Angleterre, ce geste d'affection est un petit événement.

Meghan Markle and smitten Prince Harry kiss at Invictus Games closing ceremony https://t.co/M8mTASmL4n pic.twitter.com/q2SNtPGr9L — Daily Express (@Daily_Express) 1 octobre 2017

Si la reine Elizabeth II est mise au courant de ce bisou, cela risque de compliquer les affaires de Meghan Markle, qui a mis bien du temps à rentrer dans les bonnes grâces de la grand-mère de son futur fiancé.

Dans la royauté anglaise, c'est plutôt mal vu (et même contre protocolaire) de "sortir" avec une Américaine, qui plus est déjà divorcée. Et Meghan Markle, une femme magnifique au demeurant, est en plus une actrice qui s'est souvent dévoilée dans des postures relativement sexy pour les besoins de son métier. La jeune femme de 36 ans est actrice. Les amateurs du petit écran la connaissent en tant que Rachel Zane, son rôle dans la série américaine Suits.

Pour rappel, le dernier roi qui s'est marié avec une Américaine, Wallis Simpson, avait abdiqué pour vivre sa vie amoureuse tranquillement. C'était Edouard VIII, en 1936. Mais bon, le prince Harry n'a pas trop de soucis à se faire par rapport à cela puisque son père, son frère et ses neveux et nièces sont prioritaires pour le trône. L'avantage de faire partie d'une famille royale, sans les inconvénients suite à la pression du poste.