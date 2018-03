"Les Anges de la téléréalité": casting, couples, clashs... Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 10

C'est le jour-J. La saison 10 des Anges de la téléréalité, dont le tournage a pris fin il y a quelques semaines à Los Angeles, débute ce lundi 12 au soir à 18h55 avec deux épisodes inédits (Ayem Nour présentera à partir de 17h10 une émission En route pour les Anges pour détailler les nouveautés du programme et présenter les candidats).

Cette saison, les candidats -en plus de leurs projets professionnels respectifs- défendront l'association Un cadeau pour la vie, en récoltant de l'argent lors de petites missions, pour au final constituer une cagnotte et permettre aux enfants hospitalisés de recevoir des cadeaux.

Mais évidemment, le quotidien des candidats de la maison sera aussi rythmé par les disputes, les amourettes, les ruptures, les départs et les arrivées. Sinon ce ne serait pas de la téléréalité.

Au fil du tournage, plusieurs informations ont fuité sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que les différentes célébrités rentraient en France ou allaient sur place. Il est donc facile, au travers des premières indiscrétions, de savoir à quoi va ressembler cette saison all star.

Le casting de départ

Une quinzaine de candidats débuteront l'aventure et d'autres viendront compléter le casting au gré des départs (pour cause de projet professionnel bouclé ou départ volontaire). On retrouvera ainsi Barbara Opsomer et Jordan Gipki de Secret Story, mais aussi Rémi Notta et Manon Rey Vandoorsselaere des Marseillais ainsi que Maddy Burciaga (La Villa des cœurs brisés 2, Les Marseillais vs le Reste du monde…), Adrien Laurent (Friends Trip 4), l'incontournable Vincent Queijo, Thomas Adamandopoulos, Amélie Neten et Shanna Kress, qu'on ne présente plus, Florian Pagliara de Mariés au premier regard, Tristan Defeuillet-Vang (passé par Ninja Warrior) ou encore Sarah Van Elst (The Voice 4).

D'autres anciens viendront faire des apparitions comme Raphaël Pépin, Emily Nef Naf, Eddy ou encore Anaïs Camizuli.

Les invités de marque

Après Shannen Doherty, Kim Kardashian, Snoop Dogg ou Shemar Moore, la Grosse équipe (nom de la production) a aussi frappé fort côté stars qui viendront en "guest" soutenir certains candidats dans leurs projets professionnels.

Cette année, Britney Spears viendra donner un coup de main aux chanteuses (Barbara et Shanna notamment), Gary Dourdan des Experts viendra faire un petit coucou, Tony Yoka sera là pour soutenir Thomas au niveau de la boxe et la jolie Jade Leboeuf (fille de l'ancien footballeur Frank Leboeuf) viendra aussi pour quelques photos avec les mannequins de l'émission.

Clashs et couples

Que serait une émission de téléréalité sans lovestory? Sans cris et sans disputes? Cette saison 10 n'en manquera pas. Avec la bande-annonce, des couples ont déjà fuité. Shanna Kress et Adrien Laurent débuteront une idylle assez vite. Puis Claire Tomek et Rémi Notta entreront dans la danse des couples. Suivis de Florian Pagliara et Manon Rey Vandoorsselaere. Sans oublier le boxeur Thomas et Leana (Les princes et les princesses de l'amour) ou encore Barbara Opsomer et Charles Theyssier (Secret Story).

Côté disputes, les téléspectateurs seront servis puisqu'Amélie Neten a apparemment pris le jeune Tristan en grippe. Un peu trop vantard à son goût. S'ajouteront les clashs incessants des couples peu fiables comme celui de Thomas et Leana.

A noter qu'une dispute fera plus de bruit que les autres, puisqu'elle a fait couler de l'encre bien avant que le tournage ne prenne fin. Elle est survenue entre les chanteuses Barbara et Sarah. Les jeunes femmes ont même failli en venir aux mains. Ça promet!