"Les Anges de la téléréalité": Vincent Queijo et Maddy Burciaga in love (vidéo)

Le tournage des Anges de la téléréalité à Los Angeles a vraisemblablement plus ressemblé à une saison d'Amour, gloire et beauté qu'à une émission de télévision.

Des couples se sont formés pour se déformer aussitôt, puis d'autres ont eu comme un coup de foudre, et sont toujours ensemble, plusieurs semaines après la fin de la saison 10.

C'est le cas par exemple de Vincent Queijo et de Maddy Burciaga, qui filent le parfait amour. Les deux tourtereaux, qui se sont rencontrés sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 2, entretenaient jusque-là des liens purement amicaux. Mais à Los Angeles, ils se sont fortement rapprochés et se sont mis en couple

Ce qui était une simple rumeur jusqu'à présent, à cause des petits indices laissés par les deux personnalités sur les réseaux sociaux et des indiscrétions au cours du tournage, est désormais certain: Vincent et Maddy sont ensemble.

Les deux starlettes de téléréalité se sont affichées très amoureux lundi 12 dans leurs stories Snapchat.

La blonde incendiaire est allée chercher son chéri à l'aéroport, et l'a accueilli à grands renforts de bisous et de filtres cœur. Le beau gosse portugais revenait tout juste des Etats-Unis, où il a prolongé son séjour pour passer un peu de temps avec son ami Raphaël Pépin.

Vincent, qui avait le moral dans les chaussettes et ne croyait plus du tout à l'amour depuis sa rupture avec Sarah Lopez, semble donc avoir définitivement tourné la page de sa relation passée pour se plonger corps et âme dans celle-là.

De son côté, Maddy a toujours été plus ou moins discrète sur sa vie amoureuse en dehors des tournages de téléréalité. Mais la dernière relation qu'elle a eue avait fait grand bruit puisque la jeune femme était sortie quelques jours avec Julien Tanti lors de la saison 2 des Marseillais vs le Reste du monde.