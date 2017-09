"Les Marseillais": Jessy et Valentin se sont remis en couple (photos)

Jessy et Valentin sont à nouveau en couple. Les deux starlettes de l'émission de téléréalité Les Marseillais vs le reste du monde 2 ont officialisé le nouveau départ de leur relation sur Instagram. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage des Marseillais South America.

Leur histoire était allée très vite et ils étaient rapidement devenus inséparables. Après Manon et Montaine, Valentin avait en effet jeté son dévolu sur Jessy et en était tombé éperdument amoureux. Mais une semaine après la fin du tournage de l'émission, la jeune femme avait commis une première incartade en embrassant son ex, Kévin Guedj.

Grosse dispute, pleurs... mais pas de séparation révélaient les deux amoureux dans une interview au blogueur Sam Zirah, publié le 28 avril. Un amour à toute épreuve qu'ils avaient démontré lors d'un autre programme, Moundir et les apprentis aventuriers.

Leur romance au beau fixe, Jessy et Valentin étaient inséparables lorsqu'ils ont accepté de participer à LMvsMonde 2. Mais c'est là que leur histoire a finalement pris l'eau. Jessy, qui devait être rejointe par son amoureux un peu plus tard, est arrivée seule sur le tournage et... est tombée sous le charme du beau Anthony Matéo. A son arrivée, Valentin n'a pu que constater les sentiments de sa belle et sa tromperie.

Il n'est pas resté longtemps sur le tournage. Déçu et triste, le jeune homme avait promis sur Snapchat ne plus jamais vouloir se remettre avec la Marseillaise alors qu'il était en route pour rentrer en France. Cette infidélité et cette rupture a valu, et vaut toujours, à Jessy des critiques très virulentes sur les réseaux sociaux.

Jesy a vite compris qu'elle avait commis une énorme bourde. Et après être rentrée de Marbella, la starlette a avoué sur Twitter mardi 19 avoir "merdé" et fait "du gros n'importe quoi". Clamant aussi son amour pour Valentin.

Et le beau brun a bien entendu ses excuses et les a acceptées. Une nouvelle fois, le couple s'est affiché plus amoureux que jamais en vacances à Mykonos sur Instagram. Depuis quelques jours, les deux anciens ex publiaient des photos des mêmes lieux sur leurs réseaux sociaux, de quoi mettre la puce à l'oreille des fans et faire gonfler les rumeurs.

La nouvelle n'a pas été très bien accueillie par tout le monde: "Valentin tu mérites mieux", "elle t'a déjà ridiculisé", commentaient les internautes. Mais Jessy n'a que faire des critiques et "emmerde R.O.Y.A.L.E.M.E.N.T les rageux(ses)".