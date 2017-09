"Les Marseillais": Adixia confirme que la téléréalité est minée par la prostitution

Les langues se délient au fur et à mesure et le voile se lève sur le grand mystère de la prostitution dans la téléréalité. Depuis le reportage du blogueur people Jeremstar dans les Terriens du Dimanche le 24 septembre dernier, les candidates de téléréalité multiplient les réactions et celles accusées de s'adonner à ces pratiques se défendent (comme Julie Ricci qui a défendu bec et ongles avoir un passé d'escort girl).

Jeremstar a interviewé pour cette émission une ancienne candidate qui connaît bien le milieu et qui assure qu'une femme sur dix vend son corps, en faisant même grimper les prix après être passée à l'écran. Des noms ont été donnés… mais un "bip" sonore les a "anonymisés". Celui d'Adixia, ex-petite ami de Paga des Marseillais, actuellement à l'écran sur W9 dans les Marseillais vs le Reste du monde saison 2, a circulé sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme s'est expliquée sur le site de Voici mercredi.

Si la jolie blonde a assuré "n'avoir jamais fait ça de (sa) vie", elle a cependant confirmé connaître des jeunes filles qui se prostituaient ou se prostituent encore. "Oui, la prostitution, il y en a! C’est sûr! J’en connais qui font ça. Trois exactement. Elles le cachent, mais j’étais au courant. (…)", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter: "Je n’ai pas à juger les filles qui font ça. Si elles veulent faire ça, c’est leur corps, c’est leur vie. Elles font ce qu’elles veulent".

Adixia, "Adix" pour les intimes, en a aussi profité pour pousser un coup de gueule. Parce que les agissements de ce type de personnes salissent la réputation de toutes les candidates de téléréalité. "C’est chiant, ça entache l’image de toutes les filles! Forcément, elles font partie de la téléréalité et on est dans le même ring donc quand quelqu’un fait quelque chose de mal, ça retombe sur tout le monde. À cause d’elles, nous, les filles qui ne font rien, on ruine notre image".