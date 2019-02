Liam Neeson honteux d'avoir voulu "tuer" un Noir pour venger une proche violée

Il a assuré regretter amèrement mais la polémique enfle. Dans un interview accordé à The Independant Liam Neeson a expliqué avoir eu un jour l'envie de "tuer" un Noir pour venger une personne de son entourage qui avait été violée.

Celui qui est en pleine promotion du film Sang Froid, où justement il joue le rôle d'un père de famille qui décide de venger la mort de son fils, est depuis taxé de racisme.

Dans cet entretien publié lundi 4, il a expliqué être un jour rentré de l'étranger et avoir appris qu'une femme de son entourage avait été victime d'un viol.

"J’ai demandé: savait-elle qui a fait ça? Non. De quelle couleur ils étaient? Elle a répondu que c’était une personne noire", s'est-il souvenu.

"J’ai honte de le dire, J’ai parcouru les rues avec une matraque, en espérant être approché par quelqu’un. J’ai fait ça pendant peut-être une semaine, en espérant qu’un bâtard noir sortirait d’un pub pour me chercher des noises. Comme ça j’aurais pu le tuer", a-t-il poursuivi.

L'acteur star de la saga Taken a aussitôt expliqué qu'il regrettait d'avoir réagi de la sorte. "Cela ne mène qu'à plus de vengeance, à plus de meurtres".

Mais ses regrets n'ont visiblement pas ému les internautes qui se sont insurgés face à ses propos.

"Donc, la réponse de Liam Neeson au viol d’un être aimé c’est 1. Demander la race de l’agresseur, ce qui nous dit que le racisme était déjà profondément ancré en lui. 2. Parcourir des quartiers (supposément) noirs dans l’espoir de provoquer une personne noire pour pouvoir la tuer", s'est par exemple indignée une journaliste américaine.

L'acteur, qui ne dispose d'aucun compte sur les réseaux sociaux, n'a pas encore réagi au scandale qu'il a provoqué.