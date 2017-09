Loana et Phil Storm séparés: elle partage sa peine sur Instagram, il lui adresse un message

Ils ont mis un point final à leur histoire. Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour depuis plusieurs mois, Loana et Phil Storm se sont séparés. Et il semblerait que ce soit le mannequin qui ait mis un terme à leur relation. Une rupture qui semble beaucoup affecter la première gagnante de Loft Story qui n'a pas manqué de partager sa peine sur les réseaux sociaux. C'est via un message Instagram, posté ce vendredi 22, qu'elle a partagé ses ressentis.

"Tu me manques", a-t-elle commencé à écrire avant de se lancer dans une jolie déclaration d'amour: "De nous, je n'ai que des souvenirs de joie, de fous rires et de discussions interminables où on refaisait le monde. Le nôtre. J'avais vraiment l'impression de n'être plus toute seule. Tu m'as dit un jour que tu serais toujours là quoi qu'il se passe. Je nous pensais invincibles contre les autres. J'aurais décroché la lune pour te faire sourire, je t'ai juste acheté une étoile". Le cœur brisé par sa moitié, la jeune femme a également exposé ses manques et ses regrets.

Et ce message n'est pas resté longtemps sans réponse. Quelques heures plus tard, celui qui partageait sa vie a décidé de lui répondre par message interposé pour tenter de la consoler. "Ma Loana, tu vas tellement me manquer, un bout de moi part avec toi à jamais et pour l'éternité dans le souvenir de ces mois passés. (…) Pour toujours, je t'aurai dans mon cœur, je garderai à jamais le souvenir inaltérable de nous. Je t'aime d'une amitié forte et nous devions nous dévoiler. Dire notre vérité", a-t-il écrit précisant qu'il n'avait jamais été intéressé par la star qu'elle était. Et d'ajouter: "Ce qui est né entre nous, notre histoire, nos moments, ils étaient vrais et sincères", a-t-il écrit. Mais, contrairement à ce qu'il aurait pu penser, ses mots n'ont pas eu l'effet escompté.

En effet, la jolie blonde de 40 ne semble pas avoir apprécié qu'il lui réponde, en premier lieu, sur les réseaux sociaux."Tu dis ne plus vouloir me voir pour pouvoir faire ta vie de ton côté, du jour au lendemain, sans raison, sans explication aucune. J'en ai pleuré depuis des jours et tu le sais. Et après tu fais cette belle déclaration devant tout le monde alors que, ma lettre (que je t'ai d'abord envoyée) depuis des jours est restée sans réponse de ta part", a-t-elle écrit sur son compte Instagram en lui demandant des comptes: "Pourquoi tu fais ça?". Espérons donc que la belle parviendra à se relever de cette rupture, comme elle a toujours su le faire.