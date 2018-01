Lourdes Leon, la fille de Madonna, affiche sans complexe ses poils sous les bras (photo)

La jeune femme est une adepte connue dans la planète "people" de la "beauté naturelle". Il n'empêche: la photo postée sur Instagram fait le "buzz". La chanteuse Madonna a posté un cliché montrant au premier plan sa fille Lourdes Leon. Et celle-ci arbore ouvertement des aisselles velues, sans aucun complexe.

La photo en question a été prise pour célébrer l'année 2018. Madonna souhaitait en effet faire ses vœux à ses fans. Et ce que l'image représentait se voulait assez "sage" à la base. La reine de la pop prenant affectueusement dans ses mains la tête de sa fille de 21 ans, tout sourire. Sauf que celle-ci lève les bras pour tenir sa mère par les épaules dévoilant des dessous de bras assez fournis.

La jeune femme n'en est d'ailleurs pas à son premier cliché où la grève de l'épilation est visiblement de rigueur. En avril dernier, la fille de Madonna avait déjà été photographiée sur une plage de Miami, en bikini, et là encore elle n'avait visiblement pas pris la peine de raser ses aisselles. Lourdes Leon semble visiblement vouloir se démarquer et assumer sa beauté naturelle se moquant des objectifs des photographes. Pour sa défense, la jeune femme a la particularité d'avoir été depuis sa naissance en 1996 constamment sous l'œil des photographes, sans répit. De quoi apprendre plus facilement à relativiser son physique.

A noter d'ailleurs que Lourdes Leon n'est pas la seule "fille de" à afficher ainsi sa pilosité. Paris Jackson, la fille de Michael Jackson qui a aussi connue une médiatisation constante depuis sa naissance (en 1998) avait déjà répondu à des critiques sur les réseaux sociaux en assumant sans détour ne plus s'épiler systématiquement les aisselles.