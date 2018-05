Mariage du prince Harry et Meghan Markle: le père de l'actrice ne viendra pas

Tic tac tic tac. Il ne reste plus que quelques jours avant le grand jour. Le mariage du prince Harry et Meghan Markle doit en effet se tenir samedi 19.

Si presque tout est réglé pour la cérémonie, de la procession nuptiale à l'accueil, en passant par les rôles du petit George et de Charlotte, un dernier détail reste sans réponse: qui accompagnera la mariée jusqu'à l'autel?

En principe, c'est au père que revient cette tache. Mais Thomas Markle, qui a été victime d'une crise cardiaque il y a quelques jours et souffre encore, vient d'annuler sa venue.

Mais ce ne serait pas la seule raison de son annulation. Thomas Markle a fait la Une de la presse à scandale la semaine dernière car il a organisé une fausse paparazzade avec Jeff Rayner (paparazzi reconnu pour ses frasques et magouilles) et en a tiré plus de 110.000 euros.

Cette mésaventure, pour laquelle il s'est excusé, l'aurait beaucoup fatigué. Il a assuré à TMZ qu'il ne "voulait causer aucun mal" et que ces photos étaient "stupides et outrancières".

Regrets ou pas, toujours est-il que Meghan Markle se retrouve sans personne pour l'accompagner à l'autel samedi.

Sa mère, Doria Ragland, de qui elle est proche, est en pole position pour endosser le rôle. Une entorse au protocole royal mais qui devrait bien consoler la future mariée, qui avait en réalité pensé à sa mère avant d'inviter son père.

Le service de communication du Kensington Palace a transmis une note à tous les médias britanniques suite à ces derniers événements, demandant le respect de la vie privée de Thomas Markle: "C'est un moment profondément privé pour Mme Markle à quelques jours de son mariage. Elle et le prince Harry demandent de la compréhension et du respect, pour eux comme pour Mr Markle, dans cette situation difficile".