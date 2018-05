Mariage du prince Harry et Meghan Markle: à quelle heure et sur quelle chaîne

Les caméras du monde entier seront braquées sur le Royaume-Uni samedi 19 pour le mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle.

Pour cette occasion, les chaînes télévisées françaises ont décidé de se mettre au diapason et de diffuser l'événement en direct. Certaines prendront même l'antenne très tôt alors que la cérémonie en elle-même débute à 13h (heure de Paris).

Les admirateurs français de la famille royale d'Angleterre auront l'embarras du choix pour regarder le mariage sous tous les angles.

TF1 et LCI ont programmé cinq heures de direct dès 10h du matin (les premiers invités doivent arriver à la chapelle St-George de Windsor à 10h30). Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront à la présentation. Après le mariage, TF1 diffusera un documentaire sur le couple royal puis un magazine reportage dans un numéro spécial de 50 minutes inside.

Une édition spéciale est prévue sur France 2 dès 9h55 et sera retransmise en simultané sur Franceinfo et TV5Monde. Le programme sera commenté par Julian Bugier et Stéphane Bern.

Le mariage royal monopolisera l'antenne de M6 de 10h40 à 14h45. Nathalie Renoux présentera un documentaire sur le prince Harry et Meghan Markle, puis recevra des spécialistes de la monarchie britannique pour commenter en direct la cérémonie.

CNews prendra l'antenne à partir de 11h jusqu'à la fin de la cérémonie (bisou et départ en calèche compris). BFM a pris le parti de consacrer la quasi-totalité de la journée au mariage, qui fera l'objet de duplex et de reportages dès 6h du matin et jusqu'à 20h.