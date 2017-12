Mariage du prince Harry et de Meghan Markle: la date de la cérémonie est maintenant connue

Ce sera LA date people de l'année 2018, mention tête couronnée. Dès le jour de la révélation des fiançailles du prince Harry et de l'actrice Meghan Markle le 27 novembre, l'horizon de mai 2018 était lancé pour le mariage. Restait à connaître le jour exact. C'est maintenant chose faite.

Le prince Harry, 33 ans, épousera sa fiancée le samedi 19 mai 2018. Un communiqué du palais de Kensignton, la résidence officielle de Harry, publié ce vendredi le confirme. Meghan Markle a d'ailleurs déjà quitté pour de bon à Toronto au Canada, où elle résidait et travaillait, et a officiellement emmenagé avec le prince, même s'il n'est pas certain qu'ils resteront dans les lieux une fois mariés.

Le mariage se déroulera dans la chapelle Saint George au château de Windsor. Avant la cérémonie religieuse Meghan Markle, 36 ans, divorcée, et de confession protestante sera baptisée et confirmée par l'Eglise d'Angleterre.

Son frère aîné le prince William sera l'un des témoins du mariage. La duchesse Catherine –Kate Middleton– sera également présente, en principe, avec son troisième enfant dans les bras. La naissance du prochain "royal baby" est en effet prévue pour avril.

Malgré sa notoriété, montante depuis l'annonce de sa liaison avec l'actrice, le prince Harry n'a pratiquement aucune chance de monter un jour sur le trône d'Angleterre. Il est en effet cinquième dans l'ordre de succession d'Elisabeth II, en place depuis 1953, derrière son père le prince Charles, son frère aîné le prince William, et les deux enfants de ce dernier le prince George (4 ans) et la princesse Charlotte (2 ans). Il rétrogradera même à la sixième place à la naissance du troisième enfant de William et de Kate.