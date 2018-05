Mariage royal: découvrez qui va accompagner Meghan Markle à l'autel

Meghan Markle doit épouser le prince Harry samedi 19 à la chapelle St-George de Windsor (non loin de Londres). L'actrice américaine, qui devait traverser l'allée pour se rendre à l'autel au bras de son père, a appris peu de temps avant le mariage qu'il ne pourrait pas venir (il a été opéré du cœur mercredi 16).

A trois jours du mariage, cette annonce a provoqué la panique et plongé la jeune femme dans une profonde tristesse. Tout le monde s'est vite demandé au bras de qui elle se rendrait à l'hôtel.

Alors que le nom de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle a été évoqué, Kensington Palace a publié ce vendredi 18 au matin un communiqué avec une annonce plutôt inattendue.

La future princesse a choisi le prince Charles pour remplir cette tache. "Mme Meghan Markle a demandé à son Altesse Royale le prince de Galles de l'accompagner jusqu'à l'autel de la chapelle St-George pour son mariage. Le prince de Galles est ravi de pouvoir accueillir Mme Markle dans la famille royale de la sorte", est-il ainsi écrit dans le communiqué publié sur Twitter.

