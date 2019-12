Matahari Bousquet, Miss Tahiti a une âme d’artiste

Miss Tahiti va-t-elle succéder à Miss Tahiti le 14 décembre prochain ? Découvrons Matahari Bousquet, l’artiste des candidates au concours Miss France 2020.

Gros challenge pour Matahari Bousquet : Miss Tahiti succèdera-t-elle à Miss Tahiti au concours Miss France 2020 ? Cela ne semble pas effrayer la jeune femme de 23 ans qui déclarait récemment, du haut de son 1,80 m : « Je ne pense pas avoir à égaler Vaimala et à me comparer à elle. J’essaierai juste de faire de mon mieux pour être une aussi bonne Miss Tahiti qu’elle. La principale qualité qu’il faut avoir, c’est l’humilité ».

Une jeune femme authentique

La simplicité est la première qualité de Matahari Bousquet, à laquelle on ajoutera l’authenticité. « La beauté commence au moment où l’on décide d’être soi-même ». Celle qui a fait sienne la citation de Coco Chanel a été élue Miss Tahiti 2019 au mois de juin à Papeete. Matahari Bousquet est originaire de l’île de Moorea. Fille d’un peintre reconnu, elle a hérité des talents de son père. C’est l’artiste « de la bande » parmi les 30 candidates du concours 2020, une jeune femme de 23 ans qui rêve de devenir créatrice de mode.

Matahari Bousquet, grande admiratrice d’Amal Clooney pour ses engagements en faveur du vivant, est également une miss préoccupée par l’avenir de la planète. La cause de l’environnement, explique-t-elle, « est à mon sens la plus urgente et la plus importante. Sans l’environnement nous n’avons rien et sans lui, tout autre cause n’aurait pas de sens ».

Poussée au concours par ses proches

Miss Tahiti se bat ainsi pour une nature préservée dans laquelle elle a baigné avec délice toute son enfance, elle qui adorait passer son temps dehors, courir à travers la récifs et grimper aux arbres. La beauté plastique ne faisait pas franchement partie de ses priorités !

Et le concours Miss France dans tout ça ? « La continuité de l’élection de Miss Tahiti », sourit Matahari Bousquet. Elle ne rêvait pas spécialement de couronne, ses proches l’ont poussée à se lancer dans l’aventure, persuadée qu’elle pouvait devenir la plus jolie femme de Tahiti. Et ils avaient bien raison ! Du concours national, la jeune femme compte saisir le meilleur : « Je pense que Miss France est une opportunité incroyable pour m’épanouir en tant que jeune femme et pour représenter fièrement ma région ».

J-25 avant MISS France 2020 ! Le pays du jour : le Japon. Matahari est fascinée par la beauté des paysages japonnais. Les forêts d'érables qui changent de couleurs selon les saisons, les allées de l'ikebana. Soutenons MATAHARI pour #MissFrance2020! pic.twitter.com/Ex2tzjmurQ — Miss Tahiti Official (@Miss_Tahiti_Off) November 19, 2019

Matahari Bousquet en bref

Age : 23 ans

Taille : 1,80 m

Cheveux : bruns

Yeux : noirs

Film favoris : « Le Cinquième élément »

Devise : Carpe diem