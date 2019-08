Miley Cyrus et Liam Hemsworth se séparent après huit mois de mariage

Miley Cyrus et Liam Hemsworth, c'est fini. Cette phrase, les fans du célèbre couple l'ont lue et entendue à de nombreuses reprises ces dix dernières années. Mais cette fois, il semble que la rupture soit définitive.

Les deux acteurs, qui se sont mariés en décembre 2018, après neuf ans d'une relation amoureuse rythmée par les séparations et les réconciliations, ont décidé de se séparer huit mois après s'être passés la bague au doigt.

Un représentant de Miley Cyrus a confirmé la rupture dans le magazine PEOPLE.

"Liam et Miley ont décidé de se séparer. (…) Ils veulent se concentrer sur eux-mêmes et sur leurs carrières respectives. Ils restent des parents dévoués à tous les animaux qu'ils ont adoptés ensemble malgré leur séparation. Je vous prie de respecter cette étape et leur vie privée", a-t-il déclaré.

Lire aussi: Miley Cyrus sexy en lingerie Gucci pour la promo de son nouvel EP

Ni Liam Hemsworth, 29 ans, ni Miley Cyrus, 26, ne se sont exprimés sur les réseaux sociaux au sujet de cette rupture. Cela fait cependant plusieurs semaines qu'ils ne s'y affichent plus ensemble. La chanteuse et actrice se concentre depuis des mois sur sa carrière musicale et consacre exclusivement son compte Instagram à ça.

Pourquoi se sont-ils séparés? Les rumeurs disent que la jeune femme est infidèle. Et elle pourrait bien avoir trompé son mari avec une femme. Jeudi, TMZ a publié des photos de Miley Cyrus et Kaitlynn Carte (l'ex de Brody Jenner). Sur l'une d'elles, on voit les deux femmes s'embrasser sur le pont d'un bateau.

Dans Elle en juillet, Miley Cyrus expliquait être "toujours très attirée sexuellement par les femmes".