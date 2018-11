Miss France 2019: des photos des miss en maillot de bain dévoilées

Les candidates à l'élection Miss France 2019 suivent actuellement une semaine intense de préparation sur l'Île Maurice en prévision de la cérémonie qui aura lieu le samedi 15 décembre (retransmission en direct sur TF1).

Ce vendredi 23, les reines de beauté ont revêtu chacune un joli bikini rouge, telle une Pamela Anderson dans Alerte à Malibu, et ont posé pour la fameuse photo officielle en maillot de bain.

Sous les ordres de Sylvie Tellier (et de toute une équipe de stylistes, de maquilleurs et de coiffeurs), les jolies Miss France en herbe ont affiché leur plus beau sourire, les pieds dans l'eau, et ont tenu jusqu'à la fin de la séance photos alors que le ciel était gris au-dessus de l'Île Maurice et l'air relativement frais.

La photo officielle en maillot de bain est l'une des étapes les plus attendues du séjour de préparation des Miss France.

Miss France 2019 : la photo officielle des candidates en bikini https://t.co/CwSzpJSlR2 pic.twitter.com/VfOfIZmLhz — Paris Match (@ParisMatch) 23 novembre 2018

L'autre étape est sans aucun doute le test de culture générale qui, chaque année, est déterminant dans le choix du jury concernant les 12 finalistes, celles pour lesquelles le public pourra voter par téléphone le jour de l'élection.

L'an dernier, Eva Colas, Miss Corse, avait obtenu la meilleure: un joli 18/20, juste devant Miss Auvergne, Miss Limousin et Miss Guyane qui avaient eu 17/20.