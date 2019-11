Miss France 2020 : les armes fatales de la nordiste Florentine Somers (Photos)

Le 14 décembre au soir, les Français rêvant d’une Miss France spontanée, pétillante et pleine d’humour pourraient bien voter pour Florentine Somers. Son naturel avantageux mais aussi son sourire ravageur et sa voix unique (cela fait beaucoup, n'est-ce pas ?) font de Miss Nord-Pas-de-Calais l’une des grandes favorites du concours Miss France 2020.

A la question : « qu’avez-vous en tête lorsque l’on cite Miss Nord-Pas-de-Calais », Florentine Somers répond tout de go : « La couronne de Miss France ». Et part dans un grand éclat de rire, renvoyant ses interlocuteurs à ses question simplistes ( et toc!). En un instant, elle vient de dévoiler ses différences, une voix un peu éraillée et une bonne dose d’humour.

Tout serait parti d’une blague

Le concours Miss France a beau être des plus sérieux, c’est avec un large sourire que la candidate originaire de Loon-Plage aborde la compétition. D’ailleurs pour Florentine Somers, tout est parti d’une blague, son inscription à l’élection de Miss Dunkerquois. « Je n’ai jamais voulu me présenter », raconte-t-elle. Son écharpe revêtue, la jeune femme de 19 ans, s’est cependant prise au jeu… et de passion pour la scène et pour la compétition.

Elue Miss Nord-Pas-de-Calais en octobre, Florentine Somers a sans doute pris conscience des enjeux de son aventure et de son défi : ramener une quatrième couronne dans les Hauts de France, après Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maëva Coucke. « Depuis ce jour, confie-t-elle, ma vie a pris un autre tournant. C’est une expérience humaine à vivre pleinement, une découverte de soi-même. J’ai énormément appris, grandi ».

« Je découvre une nouvelle facette de moi-même que j’aime beaucoup »

Et voilà donc Florentine Somers en train de trépigner d’impatience, celle « d’y aller comme je suis », sans se départir de son éternel sourire et en priant pour que Jean-Pierre Foucault ne se trompe pas à l'annonce des résultats.

Femme au grand coeur

Miss humour est aussi une miss de coeur. Et ce n’est pas une attitude de façade. Florentine Somers rêve de devenir éducatrice spécialisée, de consacrer sa carrière professionnelle au handicap, « plus particulièrement la Trisomie 21 et l’autisme ». Elle est déjà investie dans une association, Ecoute ton Coeur, qui œuvre dans le domaine de l’autisme.

A Paris Match, Miss Nord Pas de Calais explique : « Je tends vers une société plus inclusive. Qu’on arrête enfin les moqueries envers les personnes touchées. Elles sont différentes, mais finalement ne sommes-nous pas tous différents ? »

La nordiste Florentine Somers trouvera-t-elle le chemin du coeur du public marseillais et de celui des téléspectateurs ? Il y a fort à parier que oui. Réponse le 14 décembre sur TF1. Le suspense monte, monte...

Florentine Somers en bref (et en détails)

Age : 19 ans

Taille : 1,77 m

Cheveux : blonds

Yeux : bleus

Chanson préférée : « Me Too » de Meghan Trainor (« en ce moment »)

Film favori : « Nos étoiles contraires »

Devise : Vivre au jour le jour