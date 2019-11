Miss France 2020 : Lou Ruat, miss 2.0 et chouchoute des réseaux sociaux

Avant même le concours Miss France, Lou Ruat s’est bâtie une belle notoriété sur les réseaux sociaux. Une tactique gagnante pour Miss Provence ? Réponse le 14 décembre.

Aixoise de 19 ans, Lou Ruat a été élue Miss Provence en juillet à Cogolin, et compte bien relever la tête de sa région dans le concours Miss France 2020. Cela fait tout juste 40 ans que le pays des cigales attend le retour de la couronne !

Très suivie sur Instagram

Shootings professionnels, promotion d’un salon de coiffure, photos plus personnelles : la silhouette de rêve, la longue chevelure blonde, les yeux turquoises et la bouche pulpeuse de Miss Provence font sensation sur les réseaux sociaux. Lou Ruat est incontestablement un canon de beauté et question popularité, elle n’a pas attendu le concours Miss France : plus de 200 000 personnes la suivent déjà sur Instagram ! Un score que bien des influenceuses rêvent d’atteindre et une flopée de fans sans doute tout prêts à voter pour elle le 14 décembre.

La jeune étudiante en économie et gestion paraît donc très sûre d’elle. Et pourtant… Sa plus crainte sur la scène du Dôme de Marseille est de se retrouver « trop submergée par mes émotions pour me montrer telle que je suis ». Sa timidité, sa peur de s’exprimer en public, Lou Ruat raconte avoir appris à l’apprivoiser au fil de ses apparitions en tant que Miss. « Je pense qu’aujourd’hui j’ai réussi à passer au dessus de tout ça », raconte-t-elle au quotidien régional La Provence.

« Je me suis entraînée devant un miroir toute seule, à parler fort, à tenir ma tête bien droite »

Lou Ruat en est persuadée : « Miss France est un accélérateur de vie et d’émotions (…) Quelle qu’en soit l’issue, je pense que cette aventure va me faire grandir et me permettre de m’épanouir en en tant que femme ». C’est tout ce qu’on lui souhaite !

Simple et pleine d'humour

Inutile d’attendre le 14 décembre, la vie de Miss Provence a déjà changé. Elle raconte avoir « fait de nouvelles rencontres » et « eu de nouvelles opportunités ». Sans pour autant révolutionner un mode de vie qu’elle affectionne : Lou Ruat vit toujours chez ses parents, n’a pas cessé de fréquenté les bancs de l’université Aix-Marseille, boit toujours autant de thé… et passe toujours son temps à chercher une bonne blague.

Car Lou Ruat, c’est aussi une sacrée farceuse. Elle a même été jusqu’à faire croire à sa déléguée régionale qu’elle avait oublié son écharpe pour une séance de dédicaces. On imagine la tête de l’intéressée !

Lou Ruat en bref

Age : 19 ans

Taille : 1,71 m

Cheveux : blonds

Yeux : bleus

Film favori : « La Ligne verte »

Devise : Croquer la vie à pleines dents

A lire aussi :