Miss France 2020 : qui sont les candidates les plus suivies sur Instagram ?

Les candidates à l’élection de Miss France 2020 disposent d’un compte Instagram officiel. Mais lesquelles profitent le mieux de leur exposition via le réseau social ? Réponse.

Le 14 décembre au soir, les voix du public compteront pour moitié dans l’élection de Miss France 2020. Autant dire que les trente candidates ont tout intérêt à faire leur « autopromotion » en amont. Et cela se passe notamment sur les réseaux sociaux. Instagram, par exemple, qui leur permet de mettre en images et en avant leurs plus beaux atours. Mais qui sont les Miss régionales les plus suivies ?

Lou Ruat, la reine des réseaux

La championne, celle qui devance et de très loin toutes les autres candidates en terme de followers, est incontestablement Lou Ruat. Miss Provence est en effet suivie sur son compte officiel Instagram par 207000 personnes !

Il faut dire que la jeune femme maîtrise son image à la perfection, et aime manifestement se mettre en scène, en habituée, d’ailleurs, des shootings professionnels. En miss, en posture yoga (un pari avec Sylvie Tellier, tenir le plus longtemps), en promotion pour un salon de coiffure ou simplement dans sa vie de tous les jours, Lou Ruat multiplie les publications et se montre sous tous les angles.

Florentine Somer et Manelle Souahlia, les dauphines

Du coup, Miss Provence laisse toutes les autres candidates sur le carreau. Même si d’autres se défendent bien, à l’image de Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Côte d’Azur. Florentine Somers et Manelle Souahlia intéressent respectivement 45400 et 40500 abonnés.

Compte officiel Miss France oblige, les deux dauphines virtuelles de Lou Ruat dévoilent essentiellement des photos officielles du concours, et des clichés de leurs précédentes élections. Il faut « descendre leur fil » pour trouver des images de shooting (où l’on découvre que nos miss sont aussi des professionnelles) ou des moments plus personnels.

Le peloton des 10000

Pour toutes les autres candidates à ce concours Miss France 2020, le nombre d’abonnés ne franchit pas la barre des 20000. Mais l’on trouve un beau peloton de candidates à plus de 10000 fans, avec dans l’ordre décroissant : Marine Clautour (Miss Normandie), 17100 abonnés ; Yvana Cartaud (Miss Vendée), 15700 abonnés ; Matahari Bousquet (Miss Tahiti) , 14400 abonnés ; Lucie Caussanel (Miss Languedoc-Roussillon), 12600 abonnés ; Laura Theodori (Miss Alsace) et Clémence Botino (Miss Guadeloupe), 12200 abonnés…

Citons encore Morgane Lebon (Miss Réunion), Layla Berry (Miss Saint-Martin Saint-Barthélémy), Andréa Galland (Miss Poitou-Charente) et Sophie Diry (Miss Bourgogne) dans cette série de candidates à plus de 10000 followers.

Une autre Miss régionale se démarque, mais en allant carrément à contre-courant : élue pour représenter la Lorraine, Ilona Robin n’a tout simplement pas de compte Instagram officiel !

