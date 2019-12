Miss France: que sont-elles devenues?

De Sylvie Tellier, l’actuelle présidente du comité Miss France, à Iris Mittenaere, la plupart reste sur le devant de la scène. Que sont devenues les autres Miss France ?

Une année folle attend Clémence Botino, sacrée Miss France 2020 samedi soir sur TF1. Mais ensuite? Miss Guadeloupe ne se pose certainement pas la question aujourd’hui? Celle à qui elle a succédé plus certainement. Vaimalama Chaves se lance dans la musique (elle a offert samedi un aperçu de son talent) avec la sortie d’un album en février, mais rêve aussi de faire de la politique «et pourquoi pas me présenter à la présidence de Tahiti». Bien oui, pourquoi pas? Avec le caractère déterminé qu’on lui connaît, cela ne serait même pas étonnant ! Mais quid des Miss France précédentes ? Que sont-elles devenues ?

Les reines de la télé

Couronnée en 2018, Maëva Coucke n’a pas encore quitté le monde des Miss et représente encore la France. Elle s’est classée septième à l’élection de Miss Univers le 8 décembre dernier. Encore sous les feux de la rampe, comme toutes ces Miss France qui font désormais partie de notre quotidien, et notamment télévisuel.

Ainsi Laury Thilleman, Miss France 2011, présentatrice d’émissions diverses et variées, Malika Ménard, qui l’a précédée, animatrice et journaliste – elle a passé son diplôme après son année de règne -, ou encore Delphine Wespiser, que l’on retrouve tous les étés dans Fort Boyard.

Danse avec les stars

Il aura ensuite fallu attendre l’élection d’Iris Mittenaere, pour voir éclore une autre reine du petit écran. Animatrice de nombreuses émissions sur TF1, dont Ninja Warriors, Miss France 2016 a affirmé sa passion pour la danse dans la version 2018 de Danse avec les Stars dont elle fut finaliste, et s’est lancée cette année dans un nouveau défi : elle est meneuse de revue au Paradis Latin.

La télévision, une voie toute tracée ? Il est vrai que de nombreuses Miss France se sont fait un nom sur le petit écran. On pense par exemple à Elodie Gossuin ou Sonia Rolland, désormais comédienne accomplie. Elle était d’ailleurs à l’affiche d’une très bonne série policière de France 2 vendredi dernier.

Des Miss entrepreneuses

Certaines miss mettent leur titre à profit pour se lancer dans les affaires, tout en restant les dignes représentantes de notre pays. La Nordiste Camille Cerf met ainsi en avant le patrimoine de sa région en lançant une marque de lingerie fabriquée en dentelle de Calais.

Chloé Mortaud est elle aussi devenue une ambassadrice de l’excellence française, mais outre-Atlantique. C’est en effet aux Etats-Unis que Miss France 2009 a créé son entreprise de produits cosmétiques naturels, « Mademoiselle Provence ».

Le clan des discrètes

D’autres Miss France ont décidé de dire adieu aux paillettes pour concrétiser leurs projets de vie. Elue fin 2013, Flora Coquerel a fondé une association caritative au Bénin, le pays d’origine de son père, tandis que Marine Lorphelin a repris ses études de médecine. La Bourguignonne profite toutefois de sa notoriété pour s’engager auprès de l’Unicef, en faveur du dépistage du cancer ou encore du don d’organes.

Flora Coquerel et Marine Lorphelin font ainsi partie des Miss France les plus discrètes, tout comme Alicia Aylies, qui a régné en 2017 avant de poursuivre une carrière de mannequin. La première Guyanaise jamais élue Miss France se rappelle cependant parfois à notre bon souvenir, entre sa supposée relation avec Kilian Mbappé et un décolleté qui fait depuis hier les choux gras des internautes et de la presse people.